Luca Argentero sui fuorisede: “Follia che nel 2022 si possa votare solo nel proprio Comune” (Di mercoledì 21 settembre 2022) I fuorisede saranno i grandi esclusi dalle prossime elezioni del 25 settembre. Molti a settembre sono tornati nelle città dove studiano o lavorano e, come noto, chi è residente altrove non potrà votare in un altro Comune. Già, perché in Italia la legislazione in merito al voto “a distanza” è bloccata in un enorme paradosso: mentre i cittadini che risiedono stabilmente all’estero o che si trovano temporaneamente fuori dall’Italia possono votare per corrispondenza, quelli che sono in un’altra Regione o, in molti casi, ad appena qualche chilometro di distanza, non possono farlo. E, durante l’ultima legislatura, i partiti non hanno mosso praticamente nulla in questo senso. In merito all’astensionismo forzato dei fuorisede si è espresso pure Luca Argentero. Ecco cosa ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Isaranno i grandi esclusi dalle prossime elezioni del 25 settembre. Molti a settembre sono tornati nelle città dove studiano o lavorano e, come noto, chi è residente altrove non potràin un altro. Già, perché in Italia la legislazione in merito al voto “a distanza” è bloccata in un enorme paradosso: mentre i cittadini che risiedono stabilmente all’estero o che si trovano temporaneamente fuori dall’Italia possonoper corrispondenza, quelli che sono in un’altra Regione o, in molti casi, ad appena qualche chilometro di distanza, non possono farlo. E, durante l’ultima legislatura, i partiti non hanno mosso praticamente nulla in questo senso. In merito all’astensionismo forzato deisi è espresso pure. Ecco cosa ha ...

katrin23594597 : RT @neXtquotidiano: Non è un Paese per giovani Luca #Argentero sui #fuorisede: 'Follia che nel 2022 si possa #votare solo nel proprio Com… - neXtquotidiano : Non è un Paese per giovani Luca #Argentero sui #fuorisede: 'Follia che nel 2022 si possa #votare solo nel proprio… - Gaetano_Cala : RT @VanityFairIt: Sono quasi 5 milioni gli italiani in questa situazione - alicexhs : io sono innamorata di luca argentero comunque - Smile_Giulia23 : RT @IsaeChia: #StriscialaNotizia, Luca Argentero svela come Antonio Ricci lo ha convinto a condurre il Tg satirico L’attore, che debutterà… -