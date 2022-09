La moda «afropolitan chic» di Joy Meribe

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 settembre 2022) «». Joy Ijeomaha scelto queste due parole per descriversi. La stilista, di origine nigeriana ma residente in Italia da 18 anni, anche grazie al suo background culturale unico è riuscita a dare vita a un brand dall’animo contemporaneo e capace, mantenendo sempre la sua eleganza, di far convergere la cultura africana con quella occidentale. Ne deriva un risultato incredibilmente accattivante che l’ha portata ad aprire, lo scorso settembre, la Settimana dellamilanese con una sfilata fatta di sete e tessuti brillanti. Dopo la sfilata, ancora emozionata Joyaveva dichiarato: «Ancora non riesco a crederci. Mi sento come se fossi in un sogno». La donna è infatti la prima stilista afro-discendente ad aprire una delle quattro principali Fashion Week. Il suo percorso ...