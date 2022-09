Inghilterra, lutto al braccio e simbolo contro la discriminazione in Nations League con l’Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Anche l’Inghilterra si unisce alla campagna ‘OneLove’, originariamente avviata dall’Olanda e alla quale partecipano anche Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Galles. Si tratta di una campagna contro la discriminazione, che utilizzerà il potere del calcio per promuovere l’inclusione e inviare un messaggio contro ogni tipo di discriminazione. La campagna inizierà nella sfida di UEFA Nations League contro l’Italia venerdì sera, con il capitano Harry Kane che indosserà la fascia al braccio OneLove. La squadra inglese indosserà anche fasce nere al braccio durante entrambe le partite della Nations League contro Italia e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Anche l’si unisce alla campagna ‘OneLove’, originariamente avviata dall’Olanda e alla quale partecipano anche Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Galles. Si tratta di una campagnala, che utilizzerà il potere del calcio per promuovere l’inclusione e inviare un messaggioogni tipo di. La campagna inizierà nella sfida di UEFAvenerdì sera, con il capitano Harry Kane che indosserà la fascia alOneLove. La squadra inglese indosserà anche fasce nere aldurante entrambe le partite dellaItalia e ...

