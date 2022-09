Giove in opposizione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il pianeta più grande del Sistema Solare raggiungerà la distanza minima dalla Terra il prossimo 25 settembre e sarà il momento più vicino degli ultimi 59 anni. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il pianeta più grande del Sistema Solare raggiungerà la distanza minima dalla Terra il prossimo 25 settembre e sarà il momento più vicino degli ultimi 59 anni.

