Giorgia Meloni: «Il discorso di Putin? È una mossa disperata»

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha commentato a caldo il discorso di Vladimir Putin alla nazione russa durante un'intervista rilasciata a Rtl 102.5. «Il discorso di Putin tradisce una grandissima difficoltà, debolezza. È una mossa abbastanza disperata che precede due azioni, il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e la mobilitazione parziale, con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati. Tutto questo mi pare tradisca disperazione». Per la leader di Fdi «ora bisogna stare attenti ed essere compatti, perché quando uno è nervoso le conseguenze possono essere di ogni genere, quindi adesso serve lucidità, compattezza e anche diplomazia».

