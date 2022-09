Gf Vip 7, Attilio Romita commenta in modo insolito la famiglia Reale d’Inghilterra e la regia censura (Video) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lunedì si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II, un evento di portata mondiale, che è stato seguito anche dai concorrenti del Gf Vip 7, che allora si trovavano ancora in quarantena, in attesa di fare il loro ingresso nella Casa. Poche ore fa i Vipponi sono tornati a parlare della Regina e in particolar modo Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti hanno ricordato con affetto e stima Queen Elisabeth, facendo riferimento al suo operato nei 70 di regno. Attilio Romita, ex conduttore del TG Uno, invece, si è scagliato duramente contro la sovrana inglese, facendo riferimento alla morte di Lady Diana e al presunto coinvolgimento della famiglia Reale nell’incidente che ne ha determinato la scomparsa: Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all’ultimo giorno… Avrei voluto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lunedì si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II, un evento di portata mondiale, che è stato seguito anche dai concorrenti del Gf Vip 7, che allora si trovavano ancora in quarantena, in attesa di fare il loro ingresso nella Casa. Poche ore fa i Vipponi sono tornati a parlare della Regina e in particolarCristina Quaranta e Patrizia Rossetti hanno ricordato con affetto e stima Queen Elisabeth, facendo riferimento al suo operato nei 70 di regno., ex conduttore del TG Uno, invece, si è scagliato duramente contro la sovrana inglese, facendo riferimento alla morte di Lady Diana e al presunto coinvolgimento dellanell’incidente che ne ha determinato la scomparsa: Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all’ultimo giorno… Avrei voluto ...

