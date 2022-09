Francia | Giroud punta Henry | nel mirino il record di reti in nazionale

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’attaccante del Milan Olivier, attualmente in grande forma,a uncon la suaConvocato dallamette nelun grande obiettivo. L’attaccante del Milan vuole diventare il miglior marcatore della storia dellafrancese. Al momento in vetta a questa particolare classifica c’è Tierrycon 51 gol, il rossonero è invece vicinissimo a quota 48. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Francia, Giroud è a tre gol dal diventare il miglior marcatore della nazionale francese: Tra i convocati di Didier… - milansette : Francia, Giroud è a tre gol dal diventare il miglior marcatore della nazionale francese #acmilan #rossoneri - Milannews24_com : Domani in campo la #Francia - sportli26181512 : Pausa nazionali, quando giocherà la Francia di Maignan e Giroud: La pausa delle nazionali terrà compagni gli appass… - milansette : Pausa nazionali, quando giocherà la Francia di Maignan e Giroud #acmilan #rossoneri -

Milan News

Le probabili formazioni di- Austria(4 - 3 - 3) : Lloris; Koundé; Upamecano; Pavard; Mendy; Fofana, Camavinga; Tchouameni; Mbappé; Griezmann;. Allenatore: Dechamps AUSTRIA (4 -...Le probabili formazioni di- Austria(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Pavard, Koundé, Varane, Mendy; Guendouzi, Tchouaméni; Dembélé, Griezmann, Mbappé;. AUSTRIA (4 - 4 - 2): Lindner; ... Francia, Giroud è a tre gol dal diventare il miglior marcatore della nazionale francese Tra i convocati di Didier Deschamps, ct della Francia, per i prossimi match di Nations League contro Austria e Danimarca, c'è anche Olivier Giroud che ha nel mirino un importante ...Giroud a soli tre reti da Henry per diventare il miglior marcatore della nazionale francese: i dettagli Tra i convocati della Francia di Didier Deschamps per i prossimi match di Nations League c’è anc ...