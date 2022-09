FIFA 23 TOTW In Primo Piano: Cambiano le modalità di aggiornamento (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Squadra della settimana (TOTW) è stata un pilastro in FUT per molti anni, fornendo oggetti speciali per i giocatori che si sono contraddistinti per le loro prestazioni in campo settimana dopo settimana. Negli ultimi anni EA Sports ha ricevuto il feedback della community per migliorare le carte del TOTW. Per FIFA 23, EA Sports ha in programma una serie di modifiche che saranno svelate in futuro. Oggi possiamo affermare che sono stati introdotti nuovi aggiornamenti alle carte in Primo Piano del Team OF The Week. In FIFA 23, ci sarà un maggiore incremento dell’upgrade e complessivo degli OVR delle carte TOTW in Primo Piano, l’obiettivo è quello di immettere sul mercato carte con una valutazione adeguata in modo tale da poter ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Squadra della settimana () è stata un pilastro in FUT per molti anni, fornendo oggetti speciali per i giocatori che si sono contraddistinti per le loro prestazioni in campo settimana dopo settimana. Negli ultimi anni EA Sports ha ricevuto il feedback della community per migliorare le carte del. Per23, EA Sports ha in programma una serie di modifiche che saranno svelate in futuro. Oggi possiamo affermare che sono stati introdotti nuovi aggiornamenti alle carte indel Team OF The Week. In23, ci sarà un maggiore incremento dell’upgrade e complessivo degli OVR delle cartein, l’obiettivo è quello di immettere sul mercato carte con una valutazione adeguata in modo tale da poter ...

GiocareOra : FIFA 23 Ultimate Team TOTW: Settimana 1 (21 settembre) - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT #TOTW In Primo Piano: Cambiano le modalità di aggiornamento - Paroladeltifoso : FIFA 23 – Il primo TOTW, c’è anche un calciatore del Napoli - RichardRoque95 : RT @EA_FIFA_Italia: La stagione di #FIFA23 sta per iniziare! Ecco a voi la prima Squadra della Settimana #FUT ?? C'è solo l'imbarazzo della… - fraquarti : RT @EA_FIFA_Italia: La stagione di #FIFA23 sta per iniziare! Ecco a voi la prima Squadra della Settimana #FUT ?? C'è solo l'imbarazzo della… -