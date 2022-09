Draghi all'Onu “Aiutare Kiev unica scelta coerente con i nostri ideali” (Di mercoledì 21 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra Fredda. Queste crisi si affiancano alle altre grandi sfide dei nostri tempi – il cambiamento climatico, la pandemia, le diseguaglianze – e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, sottolineando che “le responsabilità del conflitto sono chiare e di una parte sola. Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi problemi con urgenza, determinazione, efficacia. Non possiamo dividerci tra Nord e Sud del mondo. Dobbiamo agire insieme e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio icollettivi come raramente era accaduto dalla fine della Guerra Fredda. Queste crisi si affiancano alle altre grandi sfide deitempi – il cambiamento climatico, la pandemia, le diseguaglianze – e ne amplificano i costi, soprattutto per i più deboli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, sottolineando che “le responsabilità del conflitto sono chiare e di una parte sola. Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi problemi con urgenza, determinazione, efficacia. Non possiamo dividerci tra Nord e Sud del mondo. Dobbiamo agire insieme e ...

NicolaPorro : La Francia taglia l’energia all’Italia, ma dal 10 ottobre invierà gas alla Germania. Alla faccia della solidarietà… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi è a New York per partecipare alla 77° Assemblea generale delle Nazioni Unite #UNGA. Qui… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi alle ore 19.45 circa, orario di New York, interverrà alla 77ma Assemblea Generale delle Nazion… - BarereG : RT @Gianl1974: 1/6 NEW YORK - Una condanna totale della Russia. Davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 'I referendum per l'ind… - Italpress : Draghi all’Onu “Aiutare Kiev unica scelta coerente con i nostri ideali” -