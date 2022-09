Di quante proteine abbiamo veramente bisogno? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quando si parla di alimentazione, non c'è capitolo più importante di quello delle proteine. La maggior parte delle persone ormai sa che sono essenziali per riparare e ricostruire il tessuto muscolare, ma hanno anche altre funzioni cruciali. Le proteine, tanto per cominciare, sono necessarie per proteggere gli organi interni e la pelle, servono a far crescere i capelli, a rigenerare il sangue e il tessuto connettivo. Le proteine producono enzimi e neurotrasmettitori e, inoltre, mantengono il sistema immunitario in ottima forma. Le proteine sono costituite da molecole più piccole, gli aminoacidi. Per funzionare correttamente, il corpo ha bisogno di 20 diversi aminoacidi. L’organismo ne produce centinaia nel corso della giornata, ma non è in grado di produrre nove dei cosiddetti aminoacidi essenziali che ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quando si parla di alimentazione, non c'è capitolo più importante di quello delle. La maggior parte delle persone ormai sa che sono essenziali per riparare e ricostruire il tessuto muscolare, ma hanno anche altre funzioni cruciali. Le, tanto per cominciare, sono necessarie per proteggere gli organi interni e la pelle, servono a far crescere i capelli, a rigenerare il sangue e il tessuto connettivo. Leproducono enzimi e neurotrasmettitori e, inoltre, mantengono il sistema immunitario in ottima forma. Lesono costituite da molecole più piccole, gli aminoacidi. Per funzionare correttamente, il corpo hadi 20 diversi aminoacidi. L’organismo ne produce centinaia nel corso della giornata, ma non è in grado di produrre nove dei cosiddetti aminoacidi essenziali che ...

