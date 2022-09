"Cosa deve ricordarsi il 25 settembre": Meloni, l'oroscopo (da paura) di Dagospia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra il serio e il faceto, Dagospia ha deciso di fare l'oroscopo per le elezioni del 25 settembre. “Che Italia uscirà - si chiede il sito di Roberto D'Agostino - da un test elettorale che non ha precedenti nell'epoca moderna: viviamo in tempo di guerra, in un'epoca di alta insicurezza economica, che genera paura e nervosismo?”. Grande attenzione dedicata ovviamente a Giorgia Meloni, che con Fratelli d'Italia è considerata la grande favorita di questa tornata elettorale: “Ah, se la Meloni avesse votato a favore dei provvedimenti contro l'anti-democratico Orban - scrive Dagospia - come fecero i 15 europarlamentari grillini assicurando la presidenza della Commissione Europea alla merkeliana Ursula Von der Leyen, oggi la Reginetta della Garbatella avrebbe il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra il serio e il faceto,ha deciso di fare l'per le elezioni del 25. “Che Italia uscirà - si chiede il sito di Roberto D'Agostino - da un test elettorale che non ha precedenti nell'epoca moderna: viviamo in tempo di guerra, in un'epoca di alta insicurezza economica, che generae nervosismo?”. Grande attenzione dedicata ovviamente a Giorgia, che con Fratelli d'Italia è considerata la grande favorita di questa tornata elettorale: “Ah, se laavesse votato a favore dei provvedimenti contro l'anti-democratico Orban - scrive- come fecero i 15 europarlamentari grillini assicurando la presidenza della Commissione Europea alla merkeliana Ursula Von der Leyen, oggi la Reginetta della Garbatella avrebbe il ...

Mov5Stelle : Per il MoVimento 5 sStelle la scuola è un presidio di democrazia. Per noi la scuola non deve insegnare cosa pensar… - ilfoglio_it : Il mercato del Monza sembra essere stato condotto assecondando i gusti di un ipotetico elettorato borghese over 60.… - MatteoF1989 : @Fllaavvioo @Lollo__25 Devi avere una vita triste per andare in giro a vedere chi usa la mascherina. Cosa ne sai di… - gaiareturn : Tutto il mondo deve sapere e vedere cosa sta succedendo in questo paese. ?? - 64Almo : RT @Wikileaks_Ita: Le minacce di #Kissinger a #Moro depositate alla Procura Roma 1983 'Onorevole lei deve smettere di perseguire il suo pi… -