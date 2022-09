Comune di San Severo: Concorso per 4 Agenti di Polizia Locale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Comune di San Severo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Agente di Polizia Locale, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Con determinazione dirigenziale n. 1330 del 25 maggio 2022 il Comune di San Severo ha approvato il bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti, a tempo pieno ed indeterminato, del profilo professionale di agente di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di partecipazione allo stesso, sono ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildi Sanha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Agente di, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diCon determinazione dirigenziale n. 1330 del 25 maggio 2022 ildi Sanha approvato il bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti, a tempo pieno ed indeterminato, del profilo professionale di agente di, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Tutte le informazioni relative alle selezioni e alle modalità di partecipazione allo stesso, sono ...

