Come aggiungere e cambiare account Google in Android (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di solito viene utilizzato un solo account Google sul telefono Android, ossia quello necessario per accedere a Gmail, a Google Maps, a Chrome ed a tutte le varie app e dispositivi Google. Nulla però ci vieta di avere due o anche più account Google sullo stesso telefono, magari da utilizzare per scopi differenti, per avere più profili social o per tenere distinte le email da lavoro rispetto quelle degli amici. Nella guida che segue vi mostreremo Come aggiungere e cambiare account Google su Android, uno scenario molto utile in ambito lavorativo per avere le email personali e le email aziendali sempre accessibili o per poter accedere al Google Drive ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di solito viene utilizzato un solosul telefono, ossia quello necessario per accedere a Gmail, aMaps, a Chrome ed a tutte le varie app e dispositivi. Nulla però ci vieta di avere due o anche piùsullo stesso telefono, magari da utilizzare per scopi differenti, per avere più profili social o per tenere distinte le email da lavoro rispetto quelle degli amici. Nella guida che segue vi mostreremosu, uno scenario molto utile in ambito lavorativo per avere le email personali e le email aziendali sempre accessibili o per poter accedere alDrive ...

