(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’amministratore delegato della AEW, che ha definito un prossimo evento della WWE come “una stronzata all’estero in Arabia Saudita”, ha ricevuto un bel pollice in giù da parte del dueWWE Hall of Famer e seicampione del mondoT.ha fatto questa osservazione sullo show Crown Jewel della WWE, in programma il 5 novembre nella capitale saudita di Riyadh, durante una recente intervista, dopo che gli era stato chiesto di parlare dell’interesse della AEW per gli show nell’area del nord-est.ha detto che la regione è “il gioiello della corona dei mercati del wrestling”, scherzando sul fatto che non è da confondere con lo show arabo della WWE. Il co-conduttore dinel podcast “Hall of Fame”, Brad Gilmore, ...

Zona_Wrestling : Booker T: 'Tony Khan certe volte mi sembra stupido, pensi ai suoi affari non alla WWE' -

The Shield Of Wrestling

A questo si aggiunse la nomina di Marty Scurll a headdella Compagnia, ma il wrestler ... Nella puntata di Dynamite del 2 marzo di quest'anno,Khan (fondatore della All Elite Wrestling) ...Dal matrimonio con la prima moglie, l'assistente di volo australiana Patriciada cui ha ... da cui ha divorziato nel 2014 per le voci una relazione della donna con l'ex premier britannico... AEW, caos nel backstage: Booker T critica CM Punk L'amministratore delegato della AEW Tony Khan, che ha definito un prossimo evento della WWE come "una stronzata all'estero in Arabia Saudita", ha ricevuto un bel pollice in giù da parte del due volte ...I will say it, the jewel in the crown of the wrestling markets, the true jewel in the crown of the wrestling markets, not that crap in saudi arabia (...) » With these words, Tony Khan recently ...