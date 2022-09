Atalanta-Udinese | quanti affari sul mercato in uscita

Commenta per primosono 'intruse' ai vertici della classifica in Serie A. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport entrambi i club hanno fatto diversi affari sul mercato in uscita.- Romero , ...La vetta dista 7 punti con Napoli ea farla da padrone e con la sorprendentesecona a quota 16. I bianconeri hanno 2 punti in meno dell'Inter, che non è propriamente in salute, 3 in ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, ex calciatore.