Alberto De Pisis "non vuole essere paragonato a Tommaso Zorzi", il retroscena prima del GFVip (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi sulla carta hanno molto in comune. Hanno più o meno la stessa età, sono entrambi di Milano, sono appassionati di moda, sono celebri per i loro giudizi taglienti e sono entrambi entrati nella casa del Grande Fratello Vip da single. Ah, dimenticavo, sono anche entrambi gay. Il paragone fra i due viene quindi spontaneo e lo stesso Alfonso Signorini lo ha sottolineato. Quando però ha chiesto ad Alberto De Pisis di "scimmiottare" i commenti sulle sfilate che faceva Tommaso Zorzi durante il suo Grande Fratello Vip, il risultato è stato impietoso. Il nuovo gieffino non vive però bene questo paragone e poco prima di entrare nella Casa ha confessato alla sua BFF, Giulia Salemi, di temere il confronto.

