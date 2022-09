Ultimo addio alla più regina amata: finisce un'epoca, il mondo si inchina a Elisabetta (Di martedì 20 settembre 2022) Se si avevano dubbi su quale tipo di fascino avesse ancora la monarchia sul popolo britannico, il funerale della regina Elisabetta II l'ha fugato. La Gran Bretagna guarda alla monarchia con immutato affetto, anzi con orgoglio, come a un elemento unificatore, un'ancora di salvezza in un mondo pieno di insidie. Il Paese ha dato ieri l'Ultimo addio alla regina rimasta sul trono per settant'anni con una cerimonia che ha messo in mostra l'attenta coreografia e la solennità costruita in decennni di preparazione. Presenti cinquecento Capi di Stato, ambasciatori e dignitari arrivati da 195 Paesi del mondo. «Al suo ventunesimo compleanno Elisabetta promise di servire il Paese e il Commonwealth, raramente una promessa è stata ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Se si avevano dubbi su quale tipo di fascino avesse ancora la monarchia sul popolo britannico, il funerale dellaII l'ha fugato. La Gran Bretagna guardamonarchia con immutato affetto, anzi con orgoglio, come a un elemento unificatore, un'ancora di salvezza in unpieno di insidie. Il Paese ha dato ieri l'rimasta sul trono per settant'anni con una cerimonia che ha messo in mostra l'attenta coreografia e la solennità costruita in decennni di preparazione. Presenti cinquecento Capi di Stato, ambasciatori e dignitari arrivati da 195 Paesi del. «Al suo ventunesimo compleannopromise di servire il Paese e il Commonwealth, raramente una promessa è stata ...

