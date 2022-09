Sport Invernali, Red Bull pronta a fare come in F1 diventando produttrice di sci? Marcel Hirscher e Van Deer le chiavi (Di martedì 20 settembre 2022) Il mondo del salto con gli sci, ma forse anche quello di molti altri Sport Invernali, si appresta a essere interessato da una grande novità. Pur senza clamore, Red Bull ha aumentato massicciamente gli investimenti in una disciplina dove, già da oltre un ventennio, è coinvolta come sponsor personale degli atleti. Cionondimeno, negli ultimi mesi l’impegno del colosso austriaco si è fatto ben più marcato, al punto tale che a Salisburgo si sono mossi per cambiare ruolo e diventare qualcosa di più di un partner commerciale. Già in agosto, durante le gare di Grand Prix di Courchevel, si è intravista una dinamica inaspettata. Il fuoriclasse austriaco Stefan Kraft ha saltato con sci Augment, un’azienda differente rispetto a Fischer, alla quale il ventinovenne salisburghese era ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Il mondo del salto con gli, ma forse anche quello di molti altri, si appresta a essere interessato da una grande novità. Pur senza clamore, Redha aumentato massicciamente gli investimenti in una diplina dove, già da oltre un ventennio, è coinvoltasponsor personale degli atleti. Cionondimeno, negli ultimi mesi l’impegno del colosso austriaco si è fatto ben più marcato, al punto tale che a Salisburgo si sono mossi per cambiare ruolo e diventare qualcosa di più di un partner commerciale. Già in agosto, durante le gare di Grand Prix di Courchevel, si è intravista una dinamica inaspettata. Il fuoriclasse austriaco Stefan Kraft ha saltato conAugment, un’azienda differente rispetto a Fischer, alla quale il ventinovenne salisburghese era ...

sportface2016 : #Sci alpino, #Brignone: 'Infortunio alle spalle, in Argentina sensazioni positive' - ottopagine : Serie C, ipotesi orario mattutino per le gare invernali #Avellino - AnsaValledAosta : Sport invernali: Atleta dell'anno, tre valdostani in lizza. Dodici finalisti, premiazione al salone Skipass di Mode… - sportface2016 : Combinata nordica, ritiro a Numana fino al 26 settembre - MilenaLazzaroni : RT @sole24ore: Otto destinazioni per vivere da vicino gli sport invernali -