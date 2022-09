Soldi in cambio di sesso sfrenato: così un 74enne è rimasto a bocca (e portafogli) asciutta (Di martedì 20 settembre 2022) Gaeta. Prestazioni sessuali in cambio di denaro. Uno scambio antico quanto l’uomo stesso probabilmente, da cui il mestiere più solido al mondo e mai regolarizzato, almeno in Italia. Ma in questo caso, la donna non era una professionista del settore, sebbene il modus operandi che ha descritto alla sua vittima del raggiro fosse lo stesso. L’incontro virtuale sui social La donna aveva attirato nelle sue trame il soggetto con una promessa libidinosa, ma prima di tutto bisognava pagare. Un misto di attrazione fatale, esuberanza ed eccitazione che ha finito per prosciugare il portafogli della sua vittima. Il fatto è avvenuto circa un mese fa, quando l’uomo, un 74enne di Gaeta aveva intrapreso una ”relazione virtuale” con una donna di Treviso. Leggi anche: Gaeta, operaio dell’albergo ruba il cellulare a una turista: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Gaeta. Prestazioni sessuali indi denaro. Uno santico quanto l’uomo stesso probabilmente, da cui il mestiere più solido al mondo e mai regolarizzato, almeno in Italia. Ma in questo caso, la donna non era una professionista del settore, sebbene il modus operandi che ha descritto alla sua vittima del raggiro fosse lo stesso. L’incontro virtuale sui social La donna aveva attirato nelle sue trame il soggetto con una promessa libidinosa, ma prima di tutto bisognava pagare. Un misto di attrazione fatale, esuberanza ed eccitazione che ha finito per prosciugare ildella sua vittima. Il fatto è avvenuto circa un mese fa, quando l’uomo, undi Gaeta aveva intrapreso una ”relazione virtuale” con una donna di Treviso. Leggi anche: Gaeta, operaio dell’albergo ruba il cellulare a una turista: ...

