Sci alpino | Cdm donne Brignone ' Mia gamba sinistra sta molto meglio'

(Di martedì 20 settembre 2022) La valdostana in Argentina: "Mi manca solamente un po' di fiducia" ROMA - Volge al termine il raduno del team elite femminile, impegnato sulle nevi argentine di Ushuaia ancora per qualche giorno, ...

Fisicamente mi sento a posto, suglisto molto meglio rispetto a qualche tempo fa, mi manca solamente un po' di quella fiducia che arriva solamente con l'allenamento in pista. Abbiamo ancora un po'...