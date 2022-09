Raspadori | ' È un periodo difficile | ci serve entusiasmo'

(Di martedì 20 settembre 2022) "Non siamo preoccupati, c'è voglia di far bene, mettersi in gioco ed esprimersi al meglio. Le prossime sono due gare importanti, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi soprattutto dal punto di vista ...

FIRENZE (ITALPRESS) – In vista delle prossime due gare di Nations League “non siamo preoccupati, c’è voglia di far bene, mettersi ...In vista delle prossime gare di Nations League, l'attaccante del Napoli e della Nazionale, Giacomo Raspadori, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.