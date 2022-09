Niente telefonino a scuola per riscoprire la realtà: ragazzi, alzate la testa (Di martedì 20 settembre 2022) È giusto- a scuola- portare il telefono cellulare in classe? Al Liceo Malpighi di Bologna è stato deciso che studenti e insegnanti, entrando nell'edificio scolastico, lascino il telefonino in un cassetto per riprenderlo all'uscita. La cosa ha scatenato un dibattito sui giornali, ma è una circolare ministeriale del 2007 che proibisce di usare il cellulare in classe. Inoltre tuttele scuole hanno regolamenti con questa norma. Solo che rimane sulla carta. Al Malpighi invece, dopo lunga riflessione, hanno deciso di far rispettare quella regola. Il bello è che il Malpighi di Bologna non è un vecchio istituto refrattario alle innovazioni, ma l'esatto contrario: è noto - e non solo a Bologna come una scuola d'avanguardia, che offre una preparazione molto avanzata. In sostanza un liceo del futuro, tanto che da anni usa la tecnologia per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) È giusto- a- portare il telefono cellulare in classe? Al Liceo Malpighi di Bologna è stato deciso che studenti e insegnanti, entrando nell'edificio scolastico, lascino ilin un cassetto per riprenderlo all'uscita. La cosa ha scatenato un dibattito sui giornali, ma è una circolare ministeriale del 2007 che proibisce di usare il cellulare in classe. Inoltre tuttele scuole hanno regolamenti con questa norma. Solo che rimane sulla carta. Al Malpighi invece, dopo lunga riflessione, hanno deciso di far rispettare quella regola. Il bello è che il Malpighi di Bologna non è un vecchio istituto refrattario alle innovazioni, ma l'esatto contrario: è noto - e non solo a Bologna come unad'avanguardia, che offre una preparazione molto avanzata. In sostanza un liceo del futuro, tanto che da anni usa la tecnologia per la ...

