Niente ambiguità con le autocrazie Il monito di Draghi a Salvini e Meloni

"Ci siamo visti poco" ma "di recente, con gli eventi che sono degli ultimi dodici mesi, abbiamo avuto l'opportunità di avere in particolare una approfondita conversazione su quanto sta accadendo, forse un mese dopo l'inizio della guerra, su cosa fare ora, in seguito e su come affrontare le autocrazie". Così Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano, ha raccontato il suo rapporto trentennale con Mario Draghi pronunciando la laudatio in occasione della consegna al presidente del Consiglio italiano del "World Statesman Award 2022" della Appeal of Conscience Foundation. Alla sfida tra democrazie e autocrazie, al centro dell'agenda dell'amministrazione statunitense guidata da Joe Biden (che ha inviato un messaggio per l'occasione newyorchese), Draghi ha dedicato diversi passaggi del suo intervento.

