Milan, Theo Hernandez va a nozze (d’argento) con gli assist (Di martedì 20 settembre 2022) Numeri importanti raggiunti dal terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, con la maglia rossonera. L'assist è di casa. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 settembre 2022) Numeri importanti raggiunti dal terzino sinistro del, con la maglia rossonera. L'è di casa.

AntoVitiello : Problema all'adduttore destro per Theo #Hernandez, non prenderà parte alle due partite della nazionale francese #Milan - PietroMazzara : Theo #Hernandez ha lasciato il ritiro della nazionale francese che, sul suo comunicato, parla di lesione all’addutt… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il Milan perde Theo Hernandez: stiramento all'adduttore - sportli26181512 : Maignan e Theo gli unici sempre titolari nelle prime 9 di questa stagione: Secondo quanto emerge dai dati di … - Milan1899Djoko : RT @luchino_____: “Theo come stai?” “Male” “Vuoi il cambio?” “ASSOLUTAMENTE NO” Rifiuta il cambio e gioca per 3 fino al 97’. Senso di resp… -