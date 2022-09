Mercoledì i funerali di Aldo Sciammetta | l’allenatore di calcio morto durante un’escursione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Sorisole. Si terranno21 settembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sorisole, idi, il 51enne imprenditore nel settore delle pulizie e allenatore della Polisportiva Sorisolesedomenica mattinaalla ricerca di funghi a Piazzatorre. In pochi minuti la notizia si è diffusa in paese, doveera molto stimato e conosciuto: alla moglie e ai suoi tre figli prima, a tutta la famiglia della Polisportiva poi. E di conseguenza al mondo delprovinciale. “Riposa in pace caro, anzi Sciammi come ti chiamavo sempre io. Mi mancherai, ci mancherai. Per noi non eri un semplice principale, eri come un fratello maggiore – il ricordo di una dipendente ...