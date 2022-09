M5S in risalita: ma ecco tutti i tradimenti agli elettori (Di martedì 20 settembre 2022) Stando agli ultimi sondaggi pubblicati prima del blocco pre-elettorale, il M5S viene dato in netta risalita. In una forbice compresa tra il 12 e il 16 percento, rispetto all’iniziale cifra inferiore al 10 percento. Ma tutto lascia intendere che potrebbe anche sfiorare il 20%, sfruttando appieno un’altra settimana di campagna elettorale. Una risalita dovuta sicuramente L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di martedì 20 settembre 2022) Standoultimi sondaggi pubblicati prima del blocco pre-elettorale, il M5S viene dato in netta. In una forbice compresa tra il 12 e il 16 percento, rispetto all’iniziale cifra inferiore al 10 percento. Ma tutto lascia intendere che potrebbe anche sfiorare il 20%, sfruttando appieno un’altra settimana di campagna elettorale. Unadovuta sicuramente L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : M5S in risalita: ma ecco tutti i tradimenti agli elettori - AntonioCalice : RT @Roby5917: Sará una settimana dura per molti partiti. La risalita del M5S,grazie all’impegno del Presidente @GiuseppeConteIT e la scarse… - angelosavoia1 : RT @Roby5917: Sará una settimana dura per molti partiti. La risalita del M5S,grazie all’impegno del Presidente @GiuseppeConteIT e la scarse… - mauravalenti : RT @Roby5917: Sará una settimana dura per molti partiti. La risalita del M5S,grazie all’impegno del Presidente @GiuseppeConteIT e la scarse… - Alessan04138070 : RT @Roby5917: Sará una settimana dura per molti partiti. La risalita del M5S,grazie all’impegno del Presidente @GiuseppeConteIT e la scarse… -