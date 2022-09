Letta | Approveremo ddl Zan | ius scholae e fine vita

(Di martedì 20 settembre 2022) "Il mio partito porterà avanti la battaglia per difendere tutte le persone che oggi vedono messo in discussione il loro stesso diritto ad esistere, ad essere considerate cittadine e cittadini a tutti gli effetti, a scegliere della...

'Se andremo al governo nel primo Consiglio dei ministriimmediatamente un pacchetto di misure contro il caro energia e il caro bollette'. Lo dice Enricoin una intervista al sito 'Upday'. 'E' questa la priorita', per mettere in sicurezza ... Programma elettorale del Partito Democratico per le Elezioni Politiche del 25 settembre. Ecco tutte le proposte principali del partito di Enrico Letta.