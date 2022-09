La madre di Ciro Grillo dai giudici. La sua versione: "Non sentii nulla..." (Di martedì 20 settembre 2022) Parvin Tadjik, moglie del leader del Movimento cinque stelle, sarà la prima dei nove testimoni individuati dagli inquirenti a conferire nel processo a carico di suo figlio Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Parvin Tadjik, moglie del leader del Movimento cinque stelle, sarà la prima dei nove testimoni individuati dagli inquirenti a conferire nel processo a carico di suo figlio

EmilioMoravec : RT @fenice_risorta: Sarà x questo che il padre #pluripregiudicato tiene il profilo basso, dopo la sceneggiata del #ridicolovideo? ?????????? htt… - fenice_risorta : Sarà x questo che il padre #pluripregiudicato tiene il profilo basso, dopo la sceneggiata del #ridicolovideo? ?????????? - Millazena : Io spero davvero che la Bongiorno li lasci tutti in mutande <3 Processo per stupro di gruppo, a testimoniare la ma… - repubblica : Processo per stupro di gruppo, a testimoniare la madre di Ciro Grillo [dal nostro inviato Giuseppe Filetto] - medicojunghiano : Processo per stupro di gruppo, a testimoniare la madre di Ciro Grillo -

