Il gioco si fa durissimo – Il video della Lega contro il “sistema Pd” a cinque giorni dal voto (Di martedì 20 settembre 2022) «Tratto da una storia vera». Inizia così il cortometraggio diffuso dalla Lega per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Un video che usa come espediente narrativo la ricostruzione del caso di Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è dimesso dopo le minacce gridate in strada a Frosinone. Il filmato inizia con una ragazza all’ascolto del monologo di Stefano Accorsi in Radiofreccia, che si intitola Io credo, come lo slogan scelto dalla Lega per le elezioni. A un certo punto, la ragazza è disturbata dalle urla del Dem Ruberti: «In ginocchio o ti sparo». Fuori campo, una voce carica di pathos recita: «Non hanno pietà». E viene mostrata la stessa grafica utilizzata dal Pd per la campagna elettorale, con un collage declinato in chiave leghista. A destra, su sfondo rosso, Enrico ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) «Tratto da una storia vera». Inizia così il cortometraggio diffuso dallaper gli ultimidi campagna elettorale. Unche usa come espediente narrativo la ricostruzione del caso di Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è dimesso dopo le minacce gridate in strada a Frosinone. Il filmato inizia con una ragazza all’ascolto del monologo di Stefano Accorsi in Radiofreccia, che si intitola Io credo, come lo slogan scelto dallaper le elezioni. A un certo punto, la ragazza è disturbata dalle urla del Dem Ruberti: «In ginocchio o ti sparo». Fuori campo, una voce carica di pathos recita: «Non hanno pietà». E viene mostrata la stessa grafica utilizzata dal Pd per la campagna elettorale, con un collage declinato in chiave leghista. A destra, su sfondo rosso, Enrico ...

