I commercianti di via Irno e via Nizza spengono le luci e accendono i lumini (Di martedì 20 settembre 2022) di Monica De Santis Ore 19, a via Nizza e via Irno, quasi tutti i commercianti, sia quelli del food che del no food, spengono le loro luci ed accendono dei lumini. Una protesta silenziosa la loro contro il caro bollette che sta mettendo in ginocchio soprattutto le piccole e medie aziende, in particolare quelle legate al mondo della ristorazione, già provate da due anni di forti restrizioni. Una protesta silenziosa che durerà un'intera settimana e che è destinata ad allargarsi anche ad altre strade della città… Marianna Pelosi è la titolare del negozio di coloniali e bomboniere "Petit Bonbon", come i suoi colleghi ha scelto di protestare perché… "Per il tipo di attività che ho, devo accendere tutti questi fari se voglio illuminare bene i prodotti e renderli visibili ...

