Elezioni: Calenda, 'sul canone Rai Salvini promette ca......' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Salvini c'è stato al governo, ha levato il canone Rai? Se uno ha promesso la flat tax e non l'ha fatta, se ha detto che avrebbe cacciato 500mila irregolari e ne ha cacciati meno di Alfano, se dice togliamo il canone Rai sta promettendo una ca.....ta. Possiamo dire così?". Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "c'è stato al governo, ha levato ilRai? Se uno ha promesso la flat tax e non l'ha fatta, se ha detto che avrebbe cacciato 500mila irregolari e ne ha cacciati meno di Alfano, se dice togliamo ilRai stando una ca.....ta. Possiamo dire così?". Lo ha detto Carloa Rtl 102.5.

