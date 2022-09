Elezioni, Barone (PCI): “I giovani delle aree Interne hanno meno opportunità” (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“hanno i salari più bassi in entrata, lavori precari e carriere precarie, vedranno difficilmente un’adeguata progressione salariale durante la loro vita lavorativa. Non sono tutelati collettivamente e spesso sono costretti a contrattare nella più totale solitudine le proprie condizioni lavorative. Non hanno la tutela dell’art. 18 perché gli è stata tolta. Gli si chiede di essere flessibili, disponibili a qualsiasi ora, ma con tutele sempre più basse”. “Questo è quello che hanno davanti le giovani e i giovani nel nostro Paese. Ma c’è di peggio: i divari territoriali. Perché in un contesto già disastroso, nascere al Sud, nascere in un’area interna può ridurre di molto le opportunità di lavorare con dignità”, spiega Giacomo Barone, candidato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“i salari più bassi in entrata, lavori precari e carriere precarie, vedranno difficilmente un’adeguata progressione salariale durante la loro vita lavorativa. Non sono tutelati collettivamente e spesso sono costretti a contrattare nella più totale solitudine le proprie condizioni lavorative. Nonla tutela dell’art. 18 perché gli è stata tolta. Gli si chiede di essere flessibili, disponibili a qualsiasi ora, ma con tutele sempre più basse”. “Questo è quello chedavanti lee inel nostro Paese. Ma c’è di peggio: i divari territoriali. Perché in un contesto già disastroso, nascere al Sud, nascere in un’area interna può ridurre di molto ledi lavorare con dignità”, spiega Giacomo, candidato ...

