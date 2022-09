Dieci minuti di linciaggio contro Meloni: in Rai esplode il caso Damilano (Di martedì 20 settembre 2022) Fa discutere l'ultima puntata della striscia serale "Il Cavallo e la torre", curata dal giornalista Marco Damilano. Ieri sera, infatti, è stata mandata in onda un'intervista al filosofo francese Bernard Henri Levy che si è sostanziata in un lungo attacco in particolare a due partiti italiani, Lega e Fratelli d'Italia. Il ché, a sei giorni dalle elezioni e in regime da par condicio, ha ovviamente sollevato un polverone. Ad attaccare è l'associazione Lettera 22: "Dieci minuti di monologo senza contraddittorio, una violenta invettiva contro due forze politiche (Fdi e Lega) legittimamente in corsa per le elezioni politiche di domenica prossima, in aperta violazione della par condicio e in contrasto con l'essenza stessa del servizio pubblico che ha nel pluralismo una delle sue ragion d'essere. L'ospitata del filosofo ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Fa discutere l'ultima puntata della striscia serale "Il Cavallo e la torre", curata dal giornalista Marco. Ieri sera, infatti, è stata mandata in onda un'intervista al filosofo francese Bernard Henri Levy che si è sostanziata in un lungo attacco in particolare a due partiti italiani, Lega e Fratelli d'Italia. Il ché, a sei giorni dalle elezioni e in regime da par condicio, ha ovviamente sollevato un polverone. Ad attaccare è l'associazione Lettera 22: "di monologo senza contraddittorio, una violenta invettivadue forze politiche (Fdi e Lega) legittimamente in corsa per le elezioni politiche di domenica prossima, in aperta violazione della par condicio e in contrasto con l'essenza stessa del servizio pubblico che ha nel pluralismo una delle sue ragion d'essere. L'ospitata del filosofo ...

