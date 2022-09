Delage D12 | arrivano due nuove versioni open top | la Speedster e la F1

_autoblog : Delage D12: svelate anche la Speedster e la F1 - MotoriSuMotori : Delage D12: l'hypercar era già eccentrica ma ora... perde la testa - -

La supercar francese, presentata nel 2020 nella sola versione coupé, ha ora due nuove varianti open top. Una si chiamaSpeedster e l'altraF1 . La Speedster si caratterizza per il ... Delage D12: l'hypercar era già eccentrica ma ora… perde la testa L'hypercar ibrida Delage D12 era già rinomata per essere una vettura eccentrica, ma ora perde davvero la testa... in tutti i sensi.Delage ha annunciato nelle scorse ore che la sua hypercar V12 Delage D12 sarà disponibile in altre due versioni: Speedster ed F1. Entrambe saranno open top e costeranno 190.000 euro. Tuttavia, i clien ...