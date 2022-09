Alzheimer, Gori (Consulcesi): “Aggiornamento chiave per diagnosi precoce” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Formazione e Aggiornamento continuo per migliorare la diagnosi precoce dell’Alzheimer. E’ questo il messaggio che, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che si celebra il 21 settembre, lancia Maria Cristina Gori, neurologa e psicoterapeuta, nonché responsabile scientifico del corso ‘La malattia di Alzheimer. Novità terapeutiche e ultime scoperte scientifiche – Pollicino’, rivolto ai professionisti sanitari e firmato Consulcesi, leader italiano nell’ambito della formazione Ecm. Se nel complesso le demenze colpiscono 55 milioni di persone al mondo, l’Alzheimer è la forma più diffusa: in Europa, con 3 milioni di casi, rappresenta il 54% di tutte le demenze, interessando solo in Italia circa il 20% della ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Formazione econtinuo per migliorare ladell’. E’ questo il messaggio che, in occasione della Giornata mondiale dell’che si celebra il 21 settembre, lancia Maria Cristina, neurologa e psicoterapeuta, nonché responsabile scientifico del corso ‘La malattia di. Novità terapeutiche e ultime scoperte scientifiche – Pollicino’, rivolto ai professionisti sanitari e firmato, leader italiano nell’ambito della formazione Ecm. Se nel complesso le demenze colpiscono 55 milioni di persone al mondo, l’è la forma più diffusa: in Europa, con 3 milioni di casi, rappresenta il 54% di tutte le demenze, interessando solo in Italia circa il 20% della ...

zazoomblog : Alzheimer Gori (Consulcesi): “Aggiornamento chiave per diagnosi precoce” - #Alzheimer #(Consulcesi): - lifestyleblogit : Alzheimer, Gori (Consulcesi): 'Aggiornamento chiave per diagnosi precoce' - - italiaserait : Alzheimer, Gori (Consulcesi): “Aggiornamento chiave per diagnosi precoce” - BasicLifeSupp : Alzheimer. Gori (Consulcesi): “Aggiornamento è chiave per diagnosi precoce” -