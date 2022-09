Alzheimer e deficit cognitivi | quanta strada dobbiamo ancora fare

(Di martedì 20 settembre 2022) Il ricordo si affievolisce. Il mondo diventa quasi estraneo. Piano piano, ci si dimentica delle esperienze e delle persone con cui si è costruita una vita. Sul cervello pare calare una sorta di nebbia che progressivamente si diffonde. Chi si trova ai conti con un padre, un marito, una moglie, un fratello, una sorella, un amico che affronta la malattia divive in un caleidoscopio di sensazioni che paiono incomprensibili. Purtroppo, nonostante gli sforzi e la ricerca, si inizia solamente ad intravvedere qualche trattamento in grado di frenare il degrado psichico della persona che affronta questa malattia. Per questo ci vuole l’impegno di tutti, sia sul fronte della scienza per trovare soluzioni che possano davvero frenare l’evoluzione del quadro sia sotto l’aspetto sociale, visto che è fondamentale offrire alle famiglie che vivono questa ...

In Italia, il numero totale dei pazienti concognitivo è stimato in oltre un milione, di cui circa il 60%, ovvero 600mila, con malattia di, e circa tre milioni sono le persone ...ROMA " L'e ilcognitivo: un'emergenza sempre più allarmante per il nostro Paese che rischia di mandarlo, nel giro di pochi anni, in default. È questo il quadro che emerge da una ricognizione ...I numeri elaborati dal Centro Studi Senior Italia FederAnziani: nel 2050 saranno 1,3 mln i pazienti con deficit cognitivo in Italia. Cosa si può fare ...L’associazione: “Mettere il tema al centro delle politiche socio sanitarie. Bisogna programmare metri quadri di RSA che abbiano la capienza per contenere il fenomeno. Bisogna fare i conti con una stru ...