“Voglio mangiare ma non pago”: donna rom minaccia esercente con una pistola giocattolo (Di lunedì 19 settembre 2022) Pisa, 19 set — Entra in un ristorante del centro storico di Pisa e chiede di poter mangiare e bere… ma senza pagare, minacciando l’esercente con una pistola (che si è poi rivelata essere un giocattolo): la vicenda, che ha visto come protagonista una donna nomade di etnia rom, è finita con un fermo e una denuncia per porto di oggetto atto ad offendere e minacce aggravate. Rom minaccia esercente con una pistola giocattolo: “Mangio gratis” Stando a quanto riportato dal Giornale, la spiacevole vicenda avrebbe avuto luogo in Piazza delle Vettovaglie, in un quadrante della città toscana che negli ultimi anni è diventato teatro di un considerevole numero di casi di cronaca tra cui furti, aggressioni, spaccio ed episodi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Pisa, 19 set — Entra in un ristorante del centro storico di Pisa e chiede di potere bere… ma senza pagare,ndo l’con una(che si è poi rivelata essere un): la vicenda, che ha visto come protagonista unanomade di etnia rom, è finita con un fermo e una denuncia per porto di oggetto atto ad offendere e minacce aggravate. Romcon una: “Mangio gratis” Stando a quanto riportato dal Giornale, la spiacevole vicenda avrebbe avuto luogo in Piazza delle Vettovaglie, in un quadrante della città toscana che negli ultimi anni è diventato teatro di un considerevole numero di casi di cronaca tra cui furti, aggressioni, spaccio ed episodi di ...

