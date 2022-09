VIDEO / Pellegrini, dagli ori alle challenge social: ecco la Helicopter con Giunta (Di lunedì 19 settembre 2022) Federica prova la Helicopter Challenge con il marito Matteo Giunta cercando di imitare un VIDEO diventato virale sui social Leggi su golssip (Di lunedì 19 settembre 2022) Federica prova laChnge con il marito Matteocercando di imitare undiventato virale sui

OfficialASRoma : PELLEGRINI! Di petto! Ed è subito 2-0! #RomaHJK #UEL - DAZN_IT : 1 tacco is for boys 2 is for Pellegrini ?? Che giocata del capitano giallorosso ?? #EmpoliRoma #DAZN - francescoitaly : @laradauria Un fiume di #Pellegrini - mimmaumeton : Cos’è il PD… un motto, un marchio, un trend? Di più… è LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. #ASRoma #Roma #Mourinho #Pinto… - EnzoCherici : @SaverioTolomeo @HungryMarcio Anch'io se voglio ti posto 20 video di Pellegrini dove la mette sotto il sette e 20 d… -