Vaiolo delle scimmie, il consiglio xenofobo dell’epidemiologo cinese: «Non toccate gli stranieri» (Di lunedì 19 settembre 2022) «Si raccomanda di non avere un contatto diretto pelle a pelle con gli stranieri». È con queste parole che Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha suggerito ai cittadini come «prevenire possibili infezioni da Vaiolo delle scimmie». Il medico ha veicolato questo messaggio su Weibo, il più celebre social network cinese. Subito dopo la pubblicazione, il post è stato tempestato di accuse di razzismo. Per fermare le critiche, il titolare dell’account si è visto costretto a disattivare la possibilità di inserire commenti sotto i suoi contenuti. In Cina, Wu Zunyou è uno dei volti più popolari della lotta al Covid. Pochi giorni fa, nel Paese è stato segnalato il primo caso di infezione da Vaiolo ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) «Si raccomanda di non avere un contatto diretto pelle a pelle con gli». È con queste parole che Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centroper il controllo e la prevenzionemalattie, ha suggerito ai cittadini come «prevenire possibili infezioni da». Il medico ha veicolato questo messaggio su Weibo, il più celebre social network. Subito dopo la pubblicazione, il post è stato tempestato di accuse di razzismo. Per fermare le critiche, il titolare dell’account si è visto costretto a disattivare la possibilità di inserire commenti sotto i suoi contenuti. In Cina, Wu Zunyou è uno dei volti più popolari della lotta al Covid. Pochi giorni fa, nel Paese è stato segnalato il primo caso di infezione da...

corgi_lover : RT @romatoday: Il vaiolo delle scimmie arriva in Cina: 'Non toccate gli stranieri' - romatoday : Il vaiolo delle scimmie arriva in Cina: 'Non toccate gli stranieri' - PalermoToday : Il vaiolo delle scimmie arriva in Cina: 'Non toccate gli stranieri' - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Il vaiolo delle scimmie è arrivato in Cina. L'epidemiologo Wu Zunyou avverte: 'Non toccate gli stranieri' - accusato di xen… - apogeo2012 : RT @ImolaOggi: Il vaiolo delle scimmie è arrivato in Cina. L'epidemiologo Wu Zunyou avverte: 'Non toccate gli stranieri' - accusato di xen… -