Uomini e Donne, ex dama diventa Miss Universo Italia (VIDEO) (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda la finale di Miss Universo Italia 2022, la competizione incentrata sulla bellezza che coinvolge le Donne di tutta la nazione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata una ragazza già nota al pubblico per essere stata alla corte di Maria De Filippi. La persona in questione è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne ai tempi del trono di Nicolò Brigante. Il suo nome è Virginia Stablum. La ragazza ha ottenuto la prima posizione, battendo per un soffio la seconda classificata, Alice D'Avanzo, in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia. Adesso, quindi, Virginia avrà la possibilità di accedere al concorso finale, che si terrà a gennaio 2023, e che sarà volto a decretare Miss Universo. Virginia Stablum, ex corteggiatrice di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda la finale di2022, la competizione incentrata sulla bellezza che coinvolge ledi tutta la nazione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata una ragazza già nota al pubblico per essere stata alla corte di Maria De Filippi. La persona in questione è stata una corteggiatrice diai tempi del trono di Nicolò Brigante. Il suo nome è Virginia Stablum. La ragazza ha ottenuto la prima posizione, battendo per un soffio la seconda classificata, Alice D'Avanzo, in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia. Adesso, quindi, Virginia avrà la possibilità di accedere al concorso finale, che si terrà a gennaio 2023, e che sarà volto a decretare. Virginia Stablum, ex corteggiatrice di ...

TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - armandosiri : Qui Pontida. L’impegno della Lega, #FlatTax al 15% per Partite Iva, dipendenti e pensionati! Oggi si è riunita un… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - Paolett60592949 : RT @Nina_Sensi: Ecco perché gli uomini, in media, vivono meno delle donne! ?? - Matematic000 : @sailor_snickers Sull'aborto, libertà alle donne di volere di poter scegliere se diventare mamme, ma anche libertà… -