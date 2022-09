Uomini e Donne 2022 perché oggi non va in onda? Domani la prima puntata (Di lunedì 19 settembre 2022) Slitta a Domani la prima puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo la pausa estiva, tornerà la trasmissione di Maria De Filippi, con nuovi giovani tronisti pronti a trovare l’amore sotto i riflettori e nuovi cavalieri e dame del trono Over. Tra ritorni di fiamma, discussioni e polemiche accese in studio. Uomini e Donne oggi non va in onda Uomini e Donne avrebbe dovuto prendere il via oggi, a partire dalle 14.45, ma il dating show è stato posticipato a Domani. Il motivo? Su Canale 5 (ma non solo) andranno in onda i funerali in diretta della Regina Elisabetta, che l’8 settembre scorso, a 96 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Slitta aladi, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo la pausa estiva, tornerà la trasmissione di Maria De Filippi, con nuovi giovani tronisti pronti a trovare l’amore sotto i riflettori e nuovi cavalieri e dame del trono Over. Tra ritorni di fiamma, discussioni e polemiche accese in studio.non va inavrebbe dovuto prendere il via, a partire dalle 14.45, ma il dating show è stato posticipato a. Il motivo? Su Canale 5 (ma non solo) andranno ini funerali in diretta della Regina Elisabetta, che l’8 settembre scorso, a 96 ...

