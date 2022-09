Temptation Island, una discussa coppia del programma conferma di essere in attesa del primo figlio (Video) (Di lunedì 19 settembre 2022) Speranza Capasso e Alberto Maritato diventeranno presto genitori. I due ex protagonisti di Temptation Island hanno vissuto diversi alti e bassi negli ultimi anni. In particolare, dopo la loro prima esperienza televisiva, sono stati bombardati di critiche. Nonostante tutto, i due giovani partenopei hanno deciso di continuare per la loro strada, tornando insieme per l’ennesima volta solo qualche mese fa. Dopo diversi rumor circa una possibile gravidanza di lei inoltre, è arrivata la conferma. Attraverso i suoi profili social, Speranza ha fatto sapere di aspettare in grembo un bel bebè. “Mamma e papà ti aspettano” ha concluso la Capasso, con tanto di Video dei momenti più belli dalla scoperta del lieto evento: Trovare le parole giuste per spiegare tutto cio? e? davvero difficile…non riusciamo piu? a trattenere questa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 settembre 2022) Speranza Capasso e Alberto Maritato diventeranno presto genitori. I due ex protagonisti dihanno vissuto diversi alti e bassi negli ultimi anni. In particolare, dopo la loro prima esperienza televisiva, sono stati bombardati di critiche. Nonostante tutto, i due giovani partenopei hanno deciso di continuare per la loro strada, tornando insieme per l’ennesima volta solo qualche mese fa. Dopo diversi rumor circa una possibile gravidanza di lei inoltre, è arrivata la. Attraverso i suoi profili social, Speranza ha fatto sapere di aspettare in grembo un bel bebè. “Mamma e papà ti aspettano” ha concluso la Capasso, con tanto didei momenti più belli dalla scoperta del lieto evento: Trovare le parole giuste per spiegare tutto cio? e? davvero difficile…non riusciamo piu? a trattenere questa ...

