"Mai più". Mara Venier in lacrime, il lutto che la sconvolge (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutto il dolore di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In, il seguitissimo contenitore in onda la domenica pomeriggio su Rai 1. Tutto il dolore che la mitica e sensibile Zia Mara manifesta proprio in apertura di trasmissione. Infatti i primissimi secondi della diretta sono stati dedicati all'alluvione che ha devastato le Marche, alla sciagura del maltempo. "Siamo vicini alle famiglie colpite da questo disastro, che hanno subito dei lutti per colpa dell'alluvione": queste le parole di Mara Venier. Dunque, la regia ha proposto alcuni filmati che mostravano le conseguenze della sciagura, video tratti da diverse edizioni dei telegiornali. Tra questi, anche quello del padre di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni sparito dopo essere stato travolto dall'acqua. Dopo lo straziante intervento del padre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutto il dolore di, la conduttrice di Domenica In, il seguitissimo contenitore in onda la domenica pomeriggio su Rai 1. Tutto il dolore che la mitica e sensibile Ziamanifesta proprio in apertura di trasmissione. Infatti i primissimi secondi della diretta sono stati dedicati all'alluvione che ha devastato le Marche, alla sciagura del maltempo. "Siamo vicini alle famiglie colpite da questo disastro, che hanno subito dei lutti per colpa dell'alluvione": queste le parole di. Dunque, la regia ha proposto alcuni filmati che mostravano le conseguenze della sciagura, video tratti da diverse edizioni dei telegiornali. Tra questi, anche quello del padre di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni sparito dopo essere stato travolto dall'acqua. Dopo lo straziante intervento del padre, ...

