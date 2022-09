Inter, questa la posizione su Inzaghi (Di lunedì 19 settembre 2022) Nessuno scossone ma un nuovo confronto tra la dirigenza dell'Inter e Simone Inzaghi, è questa la situazione che circonda il tecnico... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Nessuno scossone ma un nuovo confronto tra la dirigenza dell'e Simone, èla situazione che circonda il tecnico...

OptaPaolo : 3 - Questa é la quarta volta nell’era dei 3 punti a vittoria che l’Inter perde almeno 3 delle prime 7 gare di un ca… - stebellentani : Questa Inter non arriva (arriverebbe, possiamo cambiare/migliorare) nemmeno al sesto posto. Il portiere peggiore de… - SociosItalia : Nerazzurri, anche questa stagione sarà ricca di sorprese ?? Per saperne di più scarica l'app, partecipa ai sondaggi… - YvanGoSlow24 : Ogni volta che si tira fuori questa statistica mi viene da ridere. L'Inter di Conte era forse 20esima per dribbling… - inter_nauta_me : RT @dantegiumanini: @VittorioBuglio1 Questa ha cambiato 8 partiti -