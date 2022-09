Il coraggio di vivere (Di lunedì 19 settembre 2022) Vincenzo Calafiore “ “ delle persone sole E’ dedicato a quelle persone – sole -, quelle che conoscono la solitudine meglio di chi tanto ne parla senza conoscerla. Questa la risposta a chi vorrebbe parlarvi o raccontarvi cosa è la solitudine: << Tu vivi nei limiti di un mondo ostile e hai il coraggio di chiamarlo vita, vivere >> ! Credo che – innamorarsi – sia la più grande prova di coraggio a cui la vita sottopone. Lo chiede perché quando si ama si diventa fragili, insicuri, perché l’Amore stesso è una nuova vita. Amare dunque è andare verso l’ignoto, correndo il rischio di soffrire, piangere, e per questo che spaventa, fa paura. L’amore è – l’eterno istante di pura magia – e ci confonde, ci fa volare; è un istante da prendere al volo, non torna mai più e se lo si perde, si perde una parte di noi. Vedete, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 settembre 2022) Vincenzo Calafiore “ “ delle persone sole E’ dedicato a quelle persone – sole -, quelle che conoscono la solitudine meglio di chi tanto ne parla senza conoscerla. Questa la risposta a chi vorrebbe parlarvi o raccontarvi cosa è la solitudine: << Tu vivi nei limiti di un mondo ostile e hai ildi chiamarlo vita,>> ! Credo che – innamorarsi – sia la più grande prova dia cui la vita sottopone. Lo chiede perché quando si ama si diventa fragili, insicuri, perché l’Amore stesso è una nuova vita. Amare dunque è andare verso l’ignoto, correndo il rischio di soffrire, piangere, e per questo che spaventa, fa paura. L’amore è – l’eterno istante di pura magia – e ci confonde, ci fa volare; è un istante da prendere al volo, non torna mai più e se lo si perde, si perde una parte di noi. Vedete, ...

