I Chakra | cosa sono?

(Di lunedì 19 settembre 2022) Durante il trattamento e l’autottramento Reiki, le mani vengono posizionate su determinati punti del corpo detti. La parola “” deriva dal Sanscrito e vuol dire “ruota” o “centro”. In realtà non esistono anatomicamente nel nostro organismo delle ruote o cerchi, ma esistono delle zone più sensibili rispetto alle altre. In India si dice che, quando l’essere umano raggiunge la massima sensibilizzazione del suo essere, si può avere un’apertura totale dei, con il risveglio della Kundalini, rappresentato simbolicamente da un serpente avvolto su se stesso alla base della colonna dorsale. Questo processo porta ad uno stato mistico, estatico, la cosiddetta “illuminazione”. Per raggiungere uno stato del genere, in India, si dice che occorrano circa 12 anni di ritiro “monastico”, castità per non disperdere energie, ...