Gazzetta – Scudetto Napoli, se non ora quando. Non cadremo in queste ‘trappole (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Napoli vince con il Milan ed alla settima giornata di Serie A si parla già di Scudetto per gli azzurri di Luciano Spalletti. A farlo è Gazzetta dello Sport, quotidiano che per stessa ammissione dei suoi vertici è molto vicino, come linea editoriale, alle squadre di Milano. Gli azzurri hanno fatto l’impresa vincendo contro un ottimo Milan, ecco perché i tre punti conquistati hanno un valore specifico ancora più importante. Ma a così poche giornate dall’inizio del campionato di Serie A parlare già di Scudetto sembra molto presto. Napoli da Scudetto, il commento di Gazzetta “Una giornata particolare. Inter, Juve e Milan hanno perso tutte insieme nello stesso giorno, non accadeva dal 16 ottobre 1994, e forse la coincidenza va letta come un segno: che sia l’anno buono ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilvince con il Milan ed alla settima giornata di Serie A si parla già diper gli azzurri di Luciano Spalletti. A farlo èdello Sport, quotidiano che per stessa ammissione dei suoi vertici è molto vicino, come linea editoriale, alle squadre di Milano. Gli azzurri hanno fatto l’impresa vincendo contro un ottimo Milan, ecco perché i tre punti conquistati hanno un valore specifico ancora più importante. Ma a così poche giornate dall’inizio del campionato di Serie A parlare già disembra molto presto.da, il commento di“Una giornata particolare. Inter, Juve e Milan hanno perso tutte insieme nello stesso giorno, non accadeva dal 16 ottobre 1994, e forse la coincidenza va letta come un segno: che sia l’anno buono ...

Gazzetta_it : Anche la #Var ha un prezzo (troppo alto): la #Juve perde due punti per lo scudetto - infoitsport : Napoli da Scudetto? Gazzetta: se non quest'anno quando? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Con Inter e Juventus in difficoltà, può essere l'anno dello Scudetto per il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Con Inter e Juventus in difficoltà, può essere l'anno dello Scudetto per il Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Con Inter e Juventus in difficoltà, può essere l'anno dello Scudetto per il Napoli -