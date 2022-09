Funerali Regina Elisabetta II streaming e diretta tv: dove vederli LIVE (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 11 (locali, le 12 in Italia) il mondo darà il suo ultimo saluto alla Regina Elisabetta II del Regno Unito con i Funerali di Stato a cui prenderanno parte quasi tutti i Paesi del mondo, Italia compresa (prevista la presenza del Presidente Mattarella). Intanto, nei giorni scorsi sono state registrate lunghe code di sudditi in fila per rendere omaggio alla salma a Westminster Hall, nonostante temperature divenute rigide. Quello di oggi sarà un funerale di Stato senza precedenti, il primo da quello concesso dalla stessa Elisabetta II al primo ministro Winston Churchill definito “un eroe” nella Cattedrale di St. Paul il 30 gennaio 1965. Ma dove vedere i Funerali della Regina Elisabetta in diretta tv ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 11 (locali, le 12 in Italia) il mondo darà il suo ultimo saluto allaII del Regno Unito con idi Stato a cui prenderanno parte quasi tutti i Paesi del mondo, Italia compresa (prevista la presenza del Presidente Mattarella). Intanto, nei giorni scorsi sono state registrate lunghe code di sudditi in fila per rendere omaggio alla salma a Westminster Hall, nonostante temperature divenute rigide. Quello di oggi sarà un funerale di Stato senza precedenti, il primo da quello concesso dalla stessaII al primo ministro Winston Churchill definito “un eroe” nella Cattedrale di St. Paul il 30 gennaio 1965. Mavedere idellaintv ...

