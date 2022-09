Ferriera | Fedriga | un nuovo capitolo per Trieste

franccel : Ieri a Trieste @SPatuanelli @M_Fedriga hanno celebrato, la chiusura dell’area a caldo della vecchia ferriera, con 1… - staff_M_Fedriga : Il futuro di #Trieste riparte dall’ambiente. Con la riconversione dell'area a caldo e la decarbonizzazione del sito… - nordest24 : Ferriera di Servola, area a caldo rasa al suolo tra i fuochi d’artificio - VIDEO ?? Fedriga e Patuanelli hanno prem… -

L'ha detto il Presidente della regione Fvg Massimilianonel corso della cerimonia per l'abbattimento dell'area a caldo delladi Servola. "Durante la campagna del 2018 l'avevo ...Patuanelli ehanno premuto assieme il bottone che ha innescato la dinamite: giù in pochi secondi la ciminiera e gli ultimi quattro ..."Questo è un nuovo capitolo per Trieste che non soltanto vede la dismissione dell'area a caldo ma anche una nuova opportunità, una riconversione industriale compatibile con la cittadinanza e le esigen ...L’evento Trieste, area a caldo della Ferriera rasa al suolo tra i fuochi d’artificio: così Servola volta pagina Patuanelli e Fedriga hanno premuto assieme il… Leggi ...