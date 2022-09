Cultura, Mollicone presenta il programma di FdI: dalla riforma del Fus alla detrazione dei consumi (Di lunedì 19 settembre 2022) dalla riforma del Fondo unico per lo spettacolo alle detrazioni dei consumi, al tax credit per il cinema esteso anche al teatro. Questi i punti chiave del programma di Fratelli d’Italia per la Cultura. Anticipato oggi in una conferenza stampa a Montecitorio Federico Mollicone, responsabile nazionale del settore del partito di Giorgia Meloni. Cultura, Mollicone presenta il programma di FdI ”Il nostro programma è molto articolato e di visione, costruito con le categorie”, ha spiegato Mollicone assicurando che il ”ministero della Cultura diventerà uno dei cardini strategici dell’azione di governo di Fdi”. ”Cultura è identità, è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022)del Fondo unico per lo spettacolo alle detrazioni dei, al tax credit per il cinema esteso anche al teatro. Questi i punti chiave deldi Fratelli d’Italia per la. Anticipato oggi in una conferenza stampa a Montecitorio Federico, responsabile nazionale del settore del partito di Giorgia Meloni.ildi FdI ”Il nostroè molto articolato e di visione, costruito con le categorie”, ha spiegatoassicurando che il ”ministero delladiventerà uno dei cardini strategici dell’azione di governo di Fdi”. ”è identità, è ...

